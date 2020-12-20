اعادة فتح اربعة مراكز صحية بايمن الموصل

2020/12/20 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعادت صحة محافظة نينوى فتح (اربعة ) مراكز صحية في ايمن الموصل بعد ترميمها وتأهيلها .وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان المراكز الصحية الاربعة، في الموصل القديمة ، عادت للخدمة بعد خروجها منذ مدة لاتقل عن ثلاثة اعوام ".واضاف :" تم تزويد المراكز المذكورة بالخدمات والاجهزة والادوية والمتطلبات الصحية الاخرى "./انتهى

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