2020/12/20 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدير الرقابة في اسواق اقليم كردستان سوران عبد الغفور ، ان سعر الذهب شهد ارتفاعا في اسواق الاقليم , كما هو الحال بالنسبة للدولار.وقال عبد الغفور اليوم الاحد بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، ان مثقال الذهب عيار 24 يبلغ الان 433 الف دينار وعيار 21 وصل الى 378 الف دينار وعيار 18 بيع اليوم بـ 324 الف دينار".وتابع:" ان الليرة الذهبية عيار دبي بـيعت بـ 575 الف دينار"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الذهب في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر الذهب في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).