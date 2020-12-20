قوة من امن الحشد تغلق مقر سرايا الخرساني في كربلاء

2020/12/20 | 13:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أغلقت قوة تابعة لأمن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، مقر سرايا الخراساني في محافظة كربلاء.وقال المصدر إن “قوة امنية مشتركة من أمن الحشد وقوات امنية، داهمت اليوم، مقراً لسرايا الخرساني في كربلاء واغلقته، ووضعته لافته كتب عليها مغلق بامر الحشد”.

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