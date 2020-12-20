بان الوجه الجديد لعام 2021الذي بدا اصعب من تسعينات القرن الماضي

2020/12/20 | 13:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

بان للعراقيين وجه العام الجديد ..2021 قد يكون قاسيا أصعب من الماضي الذي بدأ بعمليات تصفية الناشطين وقتل المتظاهرين الذين خرجوا ضد سرقة المال العام والفساد وتردي الخدمات، في محافظات وسط وجنوب البلاد، وتحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، إلى جائحة كورونا.

بداية مع تسريب مسو...

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