الميناء يؤمن شبابه بعقد طويل الامد

2020/12/20 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي الميناء تجديد عقود للاعبيه الشباب بعقد طويل الامد.

وقال مشرف فريق كرة القدم جهاد طاهر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الميناء وضع خطة لتطوير الفريق بالاعتماد على اللاعبين الشباب من اجل الاستفادة منهم في المستقبل”.

واوضح ان “الهيئة الادارية أمنت شبابها الواعدين بعقود طويلة الامد كي يرفدوا الفريق الاول خلال السنوات المقبلة”، مؤكداً ان “ابواب النادي مفتوحة امام جميع لاعبي المحافظة”.

يذكر ان الميناء يعتمد في سياسته على ابناء النادي، فضلاً عن استقطاب لاعبين من اندية اخرى وبعض المحترفين.



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