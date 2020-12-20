"أعيش على أكل الجزر فقط".. كورونا يهبط بآلاف الإيطاليين تحت خط الفقر

2020/12/20 | 14:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسفر جائحة فيروس كورونا عن أول فترة عصيبة بالنسبة لإيلينا سيمون فيما يتعلق بالميزانية.فقد وجدت الأم العزباء، البالغة من العمر 49 عاما، نفسها وقد فقدت مكانها في سوق العمل عندما ضربت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إيطاليا ولم تعد لهذا السوق على نحو كامل مطلقا، لكنها خلقت خليطا من الأعمال الصغيرة التي وفرتها لنفسها ولأصغر أبنائها الثلاثة.

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