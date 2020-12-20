زلزال يضرب وان شمال كوردستان

2020/12/20 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية "وان" شمال كوردستان، بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت الإدارة في بيان، ان الزلزال وقع عند الساعة الـ7:32 دقيقة صباحاً (04:32 بتوققيت غرينتش) بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كيلومتر تحت سطح الأرض.

واضاف مدير "آفاد في وان" عثمان أوتشار، بأن أهالي ولاية هكّاري المجاورة شعروا بالزلزال.

واوضح، أنه على تواصل مع مسؤولي المنطقة التي تعرضت للزلزال وقادة الدرك، وأنه لا خسائر حتى الآن.

وأكد أوتشار، أن فرق آفاد تواصل عملها في المنطقة للتأكد من عدم وجود أضرار.

PUKmedia رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية

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