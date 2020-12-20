افتتاح سنتر مول بكركوك يوفر ألف فرصة عمل

2020/12/20 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في حي رحيم اوا بمدينة كركوك ( تايم سنتر مول ) وهو الاول من نوعه ، حيث سيوفر هذا المول الف فرصة عمل لمواطني المدينة بمختلف القوميات .

وتم تنفيذ المشروع من قبل شركة چاوى گرميان وبكلفة 50 مليار دينار عراقي وبمساحة 50 الف متر مربع ومساحة بناء 14 الف متر مربع ومن اربع طوابق ويضم اماكن ترفيهية و عدد من المطاعم والالعاب وقاعات لالعاب الاطفال والبولنغ.

وعبر اهالي كركوك عن امتنانهم بهذا المشروع الكبير الذي يعد من اكبر المولات في المدينة .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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