ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه بهدفه رقم 643 مع برشلونة

2020/12/20 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل

ميسي، إنجازاً جديداً بتسجيله 643 هدفاً

مع فريق واحد، ومعادلة رقم الأسطورة

البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي هدفه في مباراة برشلونة

وفالنسيا التي انتهت بالتعادل يو امس

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