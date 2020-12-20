بايدن يكشف عن أول إجراء سيتخذه لدى دخوله البيت الأبيض

2020/12/20 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،

عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه، عقب توليه

مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني/ يناير،

لمواجهة ما وصفه بـ "الخطر الوجودي".

وصرح بايدن، في كلمة ألقاها، أمس السبت،

بأن إدارت

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