سفير العراق بالقاهرة يلتقى مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية

2020/12/20 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير العراقي بالقاهرة ومندوبه

الدائم لدى جامعة الدول العربية د.



أحمد

نايف الدليمي ، السفير محمد أبو الخير

مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى

جامعة الدول العربية.

ونقلت وسائل اعلام مصرية تا

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