النفط تكشف حجم الإيرادات النهائية من عمليات التصدير خلال الشهر الماضي

2020/12/20 | 14:21 - المصدر: NRT عربية

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حقول نفط عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة النفط، الأحد، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 20 كانون الأول 2020، ان " كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 81 ) مليونا و( 262 ) الف و( 376 ) برميل، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(403 ) مليونا و (722) الف دولار.

وجاء في الاحصائية ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و (444) برميل، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282 ) مليونا و (394) الف دولار".

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا ، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(739) الف و(683) دولارا.

وأشار البيان إلى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (41,886) دولارا.

جدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (6) مليون و (532) ألف و (350) دولار حسب ما جاء في نشرة شركة تسويق النفط "سومو" .

ر.إ

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