النفط تعلن حجم صادرات العراق النفطية وإيراداتها خلال الشهر الماضي

2020/12/20 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، صادرات العراق النفطية وإيراداتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 81 ) مليوناً و( 262 ) الف و( 376 ) برميلاً ( واحد وثمانون مليونا ومائتان واثنان وستون الفاً وثلاثمائة وستة وسبعون برميلاً ) ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(403 ) مليونا و (722) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة وثلاثة مليوناً وسبعمائة واثنان وعشرون الف دولار)".

واضاف البيان أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و (444) برميلا ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282 ) مليونا و (394) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا ، بإيرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بإيرادات بلغت ( 6) مليون و(739) الف و(683) دولارا".

وتابع أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (41.886) دولاراً"، مشيرا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

واوضح البيان أن "كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (6) مليون و (532) ألف و (350) دولار حسب ما جاء في نشرة شركة تسويق النفط "سومو"، لافتا إلى أن "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري ".

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