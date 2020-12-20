شاهد.. مواقع التواصل العراقية تحيي ليلة الشهداء

2020/12/20 | 14:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تضحيات شهداء النصر الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بتدشين وسم #ليلة_الشهداء....

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