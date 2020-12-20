الضباب يودي بحياة عراقي

2020/12/20 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، انتشال جثة سائق تسبب الضباب بسقوط عجلته داخل نهر في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان إن “فرق الدفاع المدني في محافظه بابل من انتشال جثة سائق عجلة حمل في قضاء المحاويل بعد سقوطها في نهر بمحاذات الطريق العام شمال محافظة بابل”.

وبحسب البيان، “عملت فرق الدفاع المدني على إخراج جثة السائق أولاً وتسليمها أصولياً إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية ثم تم إخراج العجلة بعدها وتسليمها إلى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية”.

وأشارت المديرية، إلى أن “سبب الحادث كان نتيجة الضباب الكثيف وقلة الانتباه والسرعة العالية”.

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