النفط تعلن حجم الإيرادات النهائية من عمليات التصديرللشهر الماضي

2020/12/20 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 81 ) مليوناً و( 262 ) الف و( 376 ) برميل ( واحد وثمانون مليونا ومائتان واثنان وستون الفاً وثلاثمائة وستة وسبعون برميلاً ) ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(403 ) مليونا و (722) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة وثلاثة مليوناً وسبعمائة واثنان وعشرون الف دولار).

وجاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و (444) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282 ) مليونا و (394) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا ، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا ، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(739) الف و(683) دولارا.



وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (41.886) دولاراً.واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.ومن الجدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (6) مليون و (532) ألف و (350) دولار حسب ما جاء في نشرة شركة تسويق النفط “سومو” .يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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