2020/12/20 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

2020-12-20

يس عراق- بغداد

اكثر الدول تصديرا للاجئين لعام 2020، بحسب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك… أكثر الدول تصديرا للاجئين لعام 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغرافيك… أكثر الدول تصديرا للاجئين لعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).