نائب في لجنه الاقتصاد: نستغرب تصريحات وزير المالية حول مدخرات العراقيين

2020/12/20 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب في لجنة الاقتصاد مازن الفيلي ، نستغرب من تصريحات وزير المالية علي علاوي اذ يذكر ان أغلب مدخرات العراقيين هي بالدولار لذلك لا داعي للقلق وهو ما يدلل على عدم دراية وإحاطة بواقع العراقيين ومعاناتهم المتراكمة ، فالجهات … Readmore

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