عضو الاقتصاد النيابية يطالب البرلمان بتحمل مسؤوليته لمنع اي محاولات للمساس برواتب الموظفين والتضييق على محدودي الدخل

2020/12/20 | 14:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية مازن الفيلي اليوم الاحد ، البرلمان بتحمل مسؤوليته في التصدي لمعالجة هذه المنهجية الغارقة في الخيال ومنع اي محاولات للمساس برواتب الموظفين او التضييق على محدودي الدخل.

واستغرب الفيلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من تصريحات وزير المالية علي علاوي اذ يذكر ان أغلب مدخرات العراقيين هي بالدولار لذلك لا داعي للقلق وهو ما يدلل على عدم دراية وإحاطة بواقع العراقيين ومعاناتهم المتراكمة ، فالجهات الحكومية المختصة أعلنت في تقاريرها الرسمية تجاوز نسبة الفقر ٢٥٪؜ من الشعب العراقي وهم لا يحصلون ادنى مصادر الدخل المطلوبة لتوفير احتياجات الإنسان الضرورية .

واشار الى ان” المشمولين بالتقاعد فان معدل رواتبهم الشهري لايتجاوز ستمائة الف دينار وكذلك غالبية الموظفين فان معدل رواتبهم لايبلغ مليون دينار فهل تكفي مثل هذه المبالغ مع عدم امتلاك اغلبهم لمنازل ويتحملون دفع الإيجار الشهري للسكن لسد احتياجاتهم الأساسية حتى يقال انهم يدخرون بالدولار .

واوضح ان” طريقة تفكير الحكومة التي تستنتج من مثل هذه التصريحات البعيدة عن حقيقة الأمور والمحصورة في الاطر النظرية المنفصلة عن واقع الشعب المؤلم ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة فتفاقم آلام الفقراء ومحدودي الدخل وغالبية الموظفين .

وطالب الفيلي ” البرلمان بتحمل مسؤوليته في التصدي لمعالجة هذه المنهجية الغارقة في الخيال ومنع اي محاولات للمساس برواتب الموظفين او التضييق على محدودي الدخل.

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