2020/12/20 | 14:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني غرب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتحقيق “الامن المجتمعي” وملاحقة الجريمة ومرتكبيها اينما كانوا والقبض عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بارواح وممتلكات المواطنين،وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة اجرام بغداد،القت مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الاجرام القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة بمقاطع فيديو وصور فاضحة.

واضافت الوكالة انه بعد احالة قضية المشتكية من دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة،واثناء مداهمة دار المتهم تم ضبط اجهزة هواتف وحاسبة تم فتحها وتبين فيها وجود مقاطع فيديو وصور فاضحة،هذا وتم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف قضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٣٠ ق.ع.

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