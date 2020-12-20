بيان من إدارة المحافظة: مليار دينار للفلاحين في ذي قار

2020/12/20 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صرفت محافظة ذي قار، الأحد، 92 صكاً بقيمة مليار دينار كمستحقات مالية للفلاحين.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، "وزع محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي اليوم، المستحقات المالية على الفلاحين والبالغ عددها 92 صكا بمبلغ إجمالي مليار دينار تقريبا لمحصول الشعير، بحضور مدير زراعة ذي قار وعدد من مهندسي المديرية، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المحافظ إلى مركز الارشاد الزراعي في الناصرية".

وتابع، أن "المحافظ وجه مديرية زراعة ذي قار ونقابة المهندسين الزراعيين لتعمل معا من أجل تذليل الصعوبات أمام الفلاحين وحثهم على المزيد من العطاء".

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