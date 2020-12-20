ساديو ماني يفي بوعده لشاب مميز من ذوي الاحتياجات الخاصة

2020/12/20 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة "ليفربول إيكو" أن النجم السنغالي، ساديو ماني، قد وفى بوعده لأحد مشجعي ليفربول، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مباراة التي سحق فيها "الردز" نادي كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة.

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