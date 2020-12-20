2020/12/20 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين يحتفل العرب كل عام باليوم العالمي للغة العربية , الذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول , و هي مناسبة سانحة لتعزيز قيم الثقافة الوطنية و الإرث العربي , و تقوية الأواصر بين الأقطار و الشعوب المغاربية من عرب و بربر و أندلسيين و سودانيين .



لقد لعبت اللغة العربية دورا حيويا في المنافحة عن السيادة الداخلية للدول العربية و أمنها الثقافي و الاجتماعي , حيث كانت عاملا حاسما في منع استلاب ثقافي و إستعمار ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيع مع العِبرية في اليوم العالمي للغة العربية - المهدي بوتمزين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيع مع العِبرية في اليوم العالمي للغة العربية - المهدي بوتمزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).