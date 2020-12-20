2020/12/20 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب اسم الكتاب: تاريخ الخوف [نقد المشاعر في الحيز الدائري] - دراسةاسم المؤلف: الدكتور فالح مهديدار النشر: بيت الياسمين للنشر والتوزيعمكان النشر: القاهرة - مصرسنة النشر: 2020، الطبعة الألىعدد الصفحات: 222 صفحةالترقيم الدولي: 9789778172089صورة غلافي الكتاب وصورة مؤلف الكتاب.الحلقة الثانية: رحلة في الزمنبعد أن طرح المؤلف الدكتور فالح مهدي وناقش تعريف ومفهوم الزمن، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة مكثفة في كتاب -تاريخ العنف - نقد المشاعر في الحيز الدائري- للباحث الأكاديمي د. فالح مهدي، الحلقة الثانية: رحلة في الزمن - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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