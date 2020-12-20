الغارديان: ترامب مجنون وقد يقدم على عمل خطر ضد ايران وحزب الله قبل تنصيب بايدن

2020/12/20 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …حذر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاحد، ان خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية وعقيلته غير المتوازنه ورغبته في تخريب ماينوي الرئيس القادم جو بايدن القيام به قد تدفعه الى جانب اسرائيل القيام بعمل عسكري خطرضد ايران او حزب الله على الجبهة اللبنانية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” حزب الله خاض خلال السنوات الاربع الماضية حربا في سوريا ودعمت القوات العراقية ضد فلول تنظيم داعش الارهابي وادار الشأن السياسي في لبنان في الوقت الذي يحاول فيه تجنب المواجهة مع الكيان الصيهوني قدر ما يسمح به الموقف في المنطقة ، ومع ذلك يخشى القادة في لبنان من ان الفترة الاخيرة من ولاية ترامب قد تحتوي على تهديدات تفوق كل ما سبق “.واضاف أن ” القادة العسكريين في حزب الله يراقبون الاوضاع في السماء وعلى الارض على مدار الساعة ، فالطائرات الصهيونية زادت من وتيرة طلعاتها الجوية على مدى الاسابيع القليلة الماضية مما رفع من حدة التأهب الامني في الضاحية الجنوبية معقل الجماعة الاقوى في البلاد “.وتابع أن ” القادة العسكريين يخشون من ان يقدم ترامب ووزير خارجيته المنتهية ولايته مايك بومبيو وإسرائيل يعتزمون استغلال الأسابيع التي تسبق تنصيب جو بايدن للتصرف بشكل خطر ضد إيران وحزب الله قبل أن يتخذ الرئيس الجديد موقفًا أكثر ليونة متوقعًا على نطاق واسع”.وكشفت المقابلات مع عضوين متوسطي الرتبة في حزب الله ووسيط مطلع على تفكير كبار قادة المجموعة عن صورة منظمة مصممة على عدم الانجرار إلى صدام مع إسرائيل حيث بينت المصادر الثلاثة إنها تعتقد أن الإدارة الأمريكية القادمة ستحاول التفاوض على الاتفاق النووي مع طهران ، والذي وقع عليه باراك أوباما وألغاه ترامب ويمكن تجديده الآن في شكل آخر”.وقال أحد أعضاء حزب الله إن “هذا يعني تخفيف العقوبات ، وهذا يعني أن الضغط سينتهي عنا في النهاية ، إنهم يحاولون إيذاء إيران لإلحاق الضرر بنا.



لن تنجح هذه الخطة لأن الجميع شاهدها منذ الصيف الماضي ولدينا جميعًا الوسائل للتغلب على ضغوطهم “، فيما وصف أحد كبار الشخصيات الأسابيع المقبلة بأنها “أخطر فترة خلال الثلاثين عامًا الماضية، فالجميع قلق ، وهناك سبب وجيه لذلك “.وقال عضو ثان في حزب الله “لا يهم على الإطلاق ما يقوله السعوديون، يمكن للحزب أن يعتني بنفسه.



يجب أن يفهموا أنه إذا سقطت البلاد ، فمن سيخرج الأقوى؟ بالتأكيد لن تكون الأحزاب التي يدعمونها”.وقال العضو الثاني في حزب الله: “نحن لا نخشى الموت كما تعلمون، لكن يجب علينا حماية قادتنا ونعلم أننا سنتضرر سياسياً إذا حدث أي شيء لهم و هذه أوقات خطيرة، و ترامب مجنون ، لكنه لن يحصل على ما يريد.



ليس لديه صبر وليس لديه وقت.



يعتقد الإسرائيليون أنهم سيأتون من أجلنا ، لكننا نحن القادمون من أجلهم “.



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