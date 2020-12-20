عضو في المالية النيابية يكشف 3 تغييرات مهمة في الموازنة ويتوقع موعد وصولها للبرلمان

2020/12/20 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، عن ثلاثة تغييرات مهمة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

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