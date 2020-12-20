الحشد الشعبي يفتش عمق الصحراء وصولاً للحدود السعودية

2020/12/20 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاحد، عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف وصولا الى الحدود العراقية السعودية.

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