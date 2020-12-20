2020/12/20 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 81 ) مليوناً و( 262 ) الف و( 376 ) برميل، بإيرادات بلغت (3) مليار و(403 ) مليونا و (722) …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).