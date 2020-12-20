"الاحذية المفقودة" يشارك بمهرجان لونلي وولف-لندن السينمائي

2020/12/20 | 14:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الفيلم الوثائقي "الاحذية المفقودة" اخراج توماسو ارميني ورفيق فؤاد يار احمدي، في نهائيات قسم افضل فيلم وثائقي في المهرجان السينمائي الدولي (لونلي وولف-لندن) Lonely Wolff-London في بريطانيا.

وقال مخرج الفيلم رفيق فؤاد يار احمدي لـ PUKmedia، ان تجاوز فيلم "الاحذية المفقودة هذه المرحلة بين جميع الافلام الكبيرة التي تقف خلفها شركات وميزانية هائلة محل فخر.

واضاف، ان هذه الحقيقة تكشف لنا ان الافلام المستقلة يمكن ان يكون لها دور مؤثر وتحكي الاحداث التي حاول فيها المسؤولون على امتداد عشرات السنين من تشويه والغاء التاريخ.

ويبحث الفيلم الوثائقي "الاحذية المفقودة) في تاريخ الحركة الشيوعية في ايطاليا في اعوام 1960-1970-1980 في ايطاليا حول تجارب ارماندو لانزا العضو السابق لحزب (بريكاد الاحمر) الايطالي الذي كان قد قرر الوقوف في وجه الناتو.

PUKmedia كديانو عليكو

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