النفط تحصي الصادرات والإيرادات المتحققة للشهر الماضي

2020/12/20 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن الإحصائية النهائية لصادرات شهر تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن كمية الصادرات بلغت أكثر من 81 مليوناً.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (81) مليوناً و(262) ألفاً و(376) برميلاً، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(403) ملايين و (722) ألف دولار".

وبيَّن، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليوناً و(190) ألفاً و (444) برميلاً، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(282) مليوناً و (394) ألف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(819) ألفاً و(169) برميلاً، بإيرادات بلغت (114) مليوناً و(588) ألفاً و(470) دولاراً، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الأردن (252) ألفاً و(763) برميلاً بإيرادات بلغت ( 6) ملايين و(739) ألفاً و(683) دولاراً ".

وأكد، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (41.886) دولاراً"، لافتاً إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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