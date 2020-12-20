2020/12/20 | 14:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاحو العراق: خفض سعر الدينار تسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحو العراق: خفض سعر الدينار تسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحو العراق: خفض سعر الدينار تسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).