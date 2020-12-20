الخزعلي يتحدث عن اكبر عملية سرقة للعملة في وضح النهار

2020/12/20 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، عن أكبر عملية سرقة في وضح النهار، فيما دعا الجماهير للتعبير عن رفضهم.وذكر الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر وتابعها موقع IQ NEWS، أنه … Readmore

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