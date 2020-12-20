بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.. هولندا توقف جميع رحلات الطيران من بريطانيا

2020/12/20 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

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طائرات

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت هولندا، الأحد، حظر الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان نشر في وقت مبكر اليوم، 20 كانون الأول 2020، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من كانون الثاني المقبل، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

واوضح البيان أنه "في أوائل كانون الأول، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة".

وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء يوم السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

وأوضحت أن "السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر".

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق، اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد، وبينت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.

ر.إ

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