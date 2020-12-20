بالفيديو.. تظاهرات في البصرة تحاصر عدداً من المنشآت للمطالبة بمستحقاتهم

2020/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تظاهر عدد من المواطنين "أصحاب الـ 30 ألف درجة وظيفية"، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، في محافظة البصرة، وحاصروا عدداً من المنشآت للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم المتأخرة.

وأظهر شريط مصور تلقته (بغداد اليوم)، عدداً من المحتجين في المحافظة، مغلقين شارعاً رئيساً، بإطارات السيارات المحترقة، ومطالبين بإطلاق مستحقاتهم المتأخرة منذ تسعة أشهر.

ورفع المتظاهرون عدداً من المطالب، بينها دفع مستحقاتهم، وتحوليهم إلى عقود حكومية، ليحاصر المحتجون عدداً من المنشآت كجزء من الضغط الاحتجاجي عليها لتلبية متطلباتهم.





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