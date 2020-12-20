2020/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، بوفاة نجل أمير الكويت السابق، ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي شغل منصب وزير الدفاع في وقت سابق.

وذكرت وسائل الاعلام الكويتية (غير رسمية)، إن ناصر الصباح توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، في مستشفيات البلاد.

وولد ناصر صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، عام (1948)، وشغل منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقًا.



وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نجل أمير الكويت السابق ناصر صباح الأحمد الصباح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نجل أمير الكويت السابق ناصر صباح الأحمد الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).