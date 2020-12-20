جبهة سياسية تطرح خطة من 7 نقاط لتخفيف أعباء ’’الإصلاح’’ على المواطنين

2020/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية، اليوم الأحد، 7 نقاط لتخفيف أعباء الإصلاح الحكومي على المواطنين.

وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يشكل الإصلاح هدفا أساسا من أهداف جبهة الإنقاذ والتنمية ، وهو مطلب جماهيري يأتي كرد على الفساد وسوء الإدارة والاقطاعيات الاقتصادية".

وأضافت، أنه، "برغم أن الموازنة ما زالت في أدراج الحكومة، فإن جبهة الإنقاذ والتنمية وتطابقا مع مبادئها وأهدافها تؤكد على أنه ينبغي ايلاء العناية المركزة بالطبقات الهشة من المجتمع، وحمايتها من اجراءات التقشف وضغط الانفاق وتخفيض موارد الرزق".

وتابعت، "كذلك ينبغي توفير الدعم للطبقات الهشة عبر إعادة النظر بمفردات البطاقة التموينية وزيادتها وتوفير الأمن الصحي والتعليمي والخدمات الأساسية لهم".

وأكدت في مقترحاتها، على "ضرورة أن يتركز تخفيض الرواتب والمخصصات على الدرجات العالية وأصحاب المواقع والمسؤولين ومراجعة موضوع صرف العملة وأن يرتبط تخفيض القيمة بسقف واضح ومحدد ، وعدم السماح بعمليات المضاربة والتهريب التي تهز أركان الثقــة بالعملة العراقيــة ، وتعجل بنزيفها وتعظيم الموارد، وتخفيض النفقات عبر خطوات مدروسة تحقق الهدف منها".

وأوضحت، أن "محاربة الفساد في مفاصل الدولة، وحماية المؤسسات من الفاسدين الذين يمثلون الوجه الآخر من الإرهاب والاصلاح الحقيقي يرتبط بأهداف عليا منها تنشيط الانتاج الصناعي والزراعي بما يؤهلهما من سد الحاجة والمنافسة، وفتح مجالات عمل للشباب العاطلين عن العمل".

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