وزارة التخطيط، تعلن إطلاق العمل بالحشد المجتمعي ضمن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في ثلاث محافظات

2020/12/20 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأحد، عن انطلاق فرق الحشد المجتمعي الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، في ثلاث محافظات.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان المحافظات المشمولة بهذا البرنامج هي الانبار والديوانية وذي قار، بعد شمولها ضمن المجموعة الثانية من المحافظات بالمشاريع التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمنفذة في القرى والمناطق الأكثر فقرا في تلك المحافظات، مبينا ان فرق الحشد المجتمعي التي ستنتشر في المناطق المشمولة، ستتولى، عقد العديد من جلسات التوعية يشارك فيها النساء والشباب، بهدف تعريف المجتمعات المحلية بأهداف الصندوق والمشاريع التي ينفذها، ودور المجتمع في تحديد وتنفيذ ومراقبة وانجاز تلك المشاريع، مشيرا الى ان فرق الحشد المجتمعي، تأتي في اطار التجربة الجديدة، التي يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية تطبيقها، وتقوم على اساس قيام المجتمعات المحلية، باختيار المشاريع التي تحتاجها مناطقهم، وفقا لاولويات تلك الحاجات، فيما يتولى الصندوق تمويلها وتنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، وبالاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة، حيث تتولى هذه المنظمات مع فريق التواصل، التعريف باليات عمل الصندوق، وطبيعة المشاريع التي ينفذها، من خلال عقد الندوات العامة، وتوزيع المطويات التعريفية، والجولات الميدانية، والتركيز على ضرورة اشراك النساء في مثل هذه الفعاليات، وتتجاوز نسبة مساهمة النساء في فرق الحشد المجتمعي الـ(٣٠٪؜) من الأعضاء، الذين تتراوح أعدادهم بين (٦-١٠) افراد،ويتم اختيارهم وفق آليات انتخابية".ولفت الهنداوي، إلى ان النهج التنموي للصندوق الاجتماعي للتنمية يرتكز على القيادة والتمثيل المجتمعي، وهذه التجربة تعد الاولى من نوعها في العراق، اذ يتولى افراد المجتمع تحديد الخدمات والمشاريع التي تحتاجها مناطقهم./انتهى7

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