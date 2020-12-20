العراق يحقق إيرادات نفطية تجاوزت 3.4 مليار دولار لشهر تشرين الثاني الماضي

2020/12/20 | 14:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النفط العراقية، الاحد، ان ايرادات الصادرات النفطية الشهر الماضي تجاوزت الـ 3.4 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان: “بلغ مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، ( 81 ) مليوناً و( 262 ) الف و( 376 ) برميل بإيرادات وصلت الى (3) مليار و(403) مليونا و (722) الف دولار، وبمعدل سعر (41.8″86) دولاراً للبرميل الواحد، وذلك بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)”.

واضافت، ان”مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و (444) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282 ) مليونا و (394) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا، واضافت بلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(739) الف و(683) دولارا”.

واشارت الى ان”الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

ولفتت الى ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (6) مليون و (532) ألف و (350) دولار.

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