مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية بنيران قناص في كركوك

2020/12/20 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، ان منتسبا في قوات الشرطة الاتحادية قتل برصاص قناص في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان منتسب في الشرطة الاتحادية لقى حتفه بنيران قناص مجهول ضمن ناحية الرياض في كركوك"، دون مزيد من التفاصيل.

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