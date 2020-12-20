مؤشر البورصة يرتفع بالتزامن مع ارتفاع اسعار الصرف

2020/12/20 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة في جلسة الاحد، اولى جلسات الاسبوع، في ظل ارتفاع اسعار الصرف في اسواق الصيرفات العراقية.

وسجلت البورصة ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار، اذ بلغت 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

وارتفع موشر البورصة بنسبة 3.69% بعد ارتفاع قيمة اسهم 22 شركة.

وتقدمت اسهم المعمورة العقارية الشركات الرابحة بـ 9.82% واسهم بغداد للمشروبات الغازية بـ 9.51%.

فيما تصدرت شركة انتاج الالبسة الجاهزة الشركات الخاسرة بهد انخفاض قيمة اسهمها بنسبة 3.14%.

كذلك، شهدت الجلسة تداول 1,9 مليار سهم بقيمة 1,6 مليار دينار.

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