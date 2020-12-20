العراق يعلن إطلاق ’الحشد المجتمعي’ في ثلاث محافظات ويحدد مهامه

2020/12/20 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، إطلاق برنامج "الحشد المجتمعي" في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي وفقا لبيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، إن "المحافظات المشمولة بهذا البرنامج هي الأنبار والديوانية وذي قار، بعد شمولها ضمن المجموعة الثانية من المحافظات بالمشاريع التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمنفذة في القرى والمناطق الأكثر فقرا في تلك المحافظات"، مبينا أن "فرق الحشد المجتمعي التي ستنتشر في المناطق المشمولة ستتولى عقد العديد من جلسات التوعية يشارك فيها النساء والشباب، بهدف تعريف المجتمعات المحلية بأهداف الصندوق والمشاريع التي ينفذها، ودور المجتمع في تحديد وتنفيذ ومراقبة وانجاز تلك المشاريع".

وأشار إلى أن "فرق الحشد المجتمعي، تأتي في إطار التجربة الجديدة، التي يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية تطبيقها، وتقوم على أساس قيام المجتمعات المحلية، باختيار المشاريع التي تحتاجها مناطقهم، وفقا لأولويات تلك الحاجات، فيما يتولى الصندوق تمويلها وتنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، وبالاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة، حيث تتولى هذه المنظمات مع فريق التواصل، التعريف بآليات عمل الصندوق، وطبيعة المشاريع التي ينفذها، من خلال عقد الندوات العامة، وتوزيع المطويات التعريفية، والجولات الميدانية، والتركيز على ضرورة إشراك النساء في مثل هذه الفعاليات".

وتابع، أن "نسبة مساهمة النساء في فرق الحشد المجتمعي تتجاوز 30%من الأعضاء، الذين تتراوح أعدادهم بين (٦-١٠) افراد، ويتم اختيارهم وفق آليات انتخابية".

ولفت الهنداوي، إلى أن "النهج التنموي للصندوق الاجتماعي للتنمية يرتكز على القيادة والتمثيل المجتمعي، وهذه التجربة تعد الاولى من نوعها في العراق، اذ يتولى افراد المجتمع تحديد الخدمات والمشاريع التي تحتاجها مناطقهم".

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