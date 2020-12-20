2020/12/20 | 15:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة الصحة والبيئة، على إمكانية وصول السلالة الجديدة لفيروس كورونا الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستصل السلالة الجديدة لكورونا الى العراق؟.. الصحة تجيب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستصل السلالة الجديدة لكورونا الى العراق؟.. الصحة تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).