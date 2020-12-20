المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن تحويل العملة الأجنبية

2020/12/20 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المصارف المجازة كافة للعمل بالتعليمات الجديدة والخاصة بعمليات التحويل المالي للعملة الأجنبية (ويعلق العمل) بمضمون الفقرات المرقمة (4،3،2) من التعليمات.ووجه البنك المركزي، في بيان له، بتسليم مبالغ …

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