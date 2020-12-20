مصرع نجل ملياردير أمريكي في حادث مرور

2020/12/20 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت وكالة وكالة "أسوشيتيد برس"، إن ديفون داليو، نجل راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates الاستثمارية، لقي حتفه في حادث مرور في الولايات المتحدة.

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