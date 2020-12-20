محافظ البنك المركزي: الاحتياط العراقي ما يزال موقفه جيداً

2020/12/20 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

كشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ،اليوم الأحد، أن وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ،مؤكداً أن الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة مازال جيداً.

وقال مخيف لبرنامج العاشرة الذي سيعرض اليوم على شاشة العراقية الإخبارية: إن " وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام "،مشيراً إلى أن " البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار".

وأضاف ،أن " البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار"، مؤكداً ،أن " موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً ".

وتابع محافظ البنك المركزي ،أن " اِرتفاع سعر صرف الدولار أثَّر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".

وطالب مخيف وزارة المالية " تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة".

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