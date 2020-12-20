2020/12/20 | 15:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جبهة الانقاذ والتنمية

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

823 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

طرحت جبهة الانقاذ والتنمية، الأحد، عدة مقترحات عملية لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي بعد رفع سعر صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي.

وجاء في بيان للجبهة، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 20 كانون الأول 2020، ان "الإصلاح يشكل هدفا أساسا من أهداف جبهة الإنقاذ والتنمية، وهو مطلب جماهيري يأتي كرد على الفساد وسوء الإدارة والاقطاعيات الاقتصادية".

وتابع انه " برغم أن الموازنة ما زالت في أدراج الحكومة، فإن جبهة الإنقاذ والتنمية وتطابقا مع مبادئها وأهدافها تؤكد على ما يأتي:

- ينبغي ايلاء العناية المركزة بالطبقات الهشة من المجتمع، وحمايتها من اجراءات التقشف وضغط الانفاق وتخفيض موارد الرزق .

- توفير الدعم للطبقات الهشة عبر : إعادة النظر بمفردات البطاقة التموينية وزيادتها توفير الأمن الصحي والتعليمي والخدمات الأساسية لهم .

- أن يتركز تخفيض الرواتب والمخصصات على الدرجات العالية وأصحاب المواقع والمسؤولين .

- مراجعة موضوع صرف العملة وأن يرتبط تخفيض القيمة بسقف واضح ومحدد ، وعدم السماح بعمليات المضاربة والتهريب التي تهز أركان الثقــة بالعملة العراقية، وتعجل بنزيفها .

- تعظيم الموارد، وتخفيض النفقات عبر خطوات مدروسة تحقق الهدف منها .

- محاربة الفساد في مفاصل الدولة ، وحماية المؤسسات من الفاسدين الذين يمثلون الوجه الآخر من الإرهاب .

- الاصلاح الحقيقي يرتبط بأهداف عليا منها تنشيط الانتاج الصناعي والزراعي بما يؤهلهما من سد الحاجة والمنافسة، وفتح مجالات عمل للشباب العاطلين عن العمل .

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('أعيدوا النظر بخفض قيمة الدينار'.. الانقاذ والتنمية تقترح حلا من 7 نقاط للأزمة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('أعيدوا النظر بخفض قيمة الدينار'.. الانقاذ والتنمية تقترح حلا من 7 نقاط للأزمة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).