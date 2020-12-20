2020/12/20 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي..العراق يقترب من تسجيل اقل من الف اصابة يومية بكورونا

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