محافظ البنك المركزي يوضح موقف الاحتياط النقدي الحالي ووعوداً قدمتها المالية

2020/12/20 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف في مقابلة تلفزيونية ستعرض لاحقاً على شاشة العراقية:

- وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر الصرف لـ1450 ديناراً للدولار الواحد

- طلبنا حضور وزير المالية لتبيين أسباب رفع قيمة الدولار

- البنك الدولي في 2014 طلب برفع سعر الصرف لـ1500 دينار مقابل الدولار

- الاحتياط العراقي ما يزال موقفه جيداً

- وزارة المالية مسؤولة عن دعم الطبقات الفقيرة

-وزارة المالية ستقوم بمضاعفة المبالغ للرعاية الاجتماعية

- يجب على المالية تعزيز العائدات الكمركية

- وزارة المالية وعدت بأتمتة عمل الكمارك والمنافذ

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