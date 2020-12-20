بدون خسائر هذا العام .. رئيس نادي ريال مدريد يُقر ميزانية النادي بحضور الجمعية العمومية

2020/12/20 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

إجتمعت جمعية نادي ريال مدريد العمومية اليوم الاحد ( 20 كانون الاول 2020)، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز في مؤتمر تطرق به إلى أخبار النادي الأبيض ووضعه الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا.

وتم إجراء المؤتمر بطريقة غير اعتيادية عن بُعد وتم تنفيذ ذلك الكترونياً بهدف الامتثال لقواعد الصحة والسلام في مواجهة الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19.

وقدم بيريز تقريراً عن حسابات النادي عن موسم 2019/2020 كما سيتم الموافقة على الميزانية الجديدة عبر تصويت أعضاء مجلس الإدارة.

وتحدث بيريز عن عدد من المواضيع الهامة وأكد أن الريال تماسك خلال فترة الجائحة، " ريال مدريد هو النادي الأكبر شعبية في العالم ودليل هو أنه الأكثر متابعة على مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي".

واستطرد فلورنتينو بيريز في حديثه بالمؤتمر،" أغلق الريال هذا العام دون خسائر وهو شيء جيد في ظل فترة الجائحة، وذلك بعد أن وافق اللاعبون والكادر الفني على تخفيض أجورهم 10% خلال عام 2020، وكانت ستصبح 20% لو لم تستكمل مسابقة الدوري الإسباني”.

وأشار بيريز أن،" النادي الملكي حقق عوائد بقيمة 533 مليون يورو وكانت أعلى بقليل من التكاليف الإجمالية في العام".

وأضاف بيريز عن الفترة القادمة، " كلنا ندرك مدى تعقيد اللحظة..لقد غير الوباء كل شيء وكرة القدم بحاجة إلى صيغ وأسايب جديدة لجعلها أكثر تنافسية وإثارة وقوة..ويجب أن يظل مدريد في طليعة هذه الرياضة".

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