علي حسن اصغر مدرب عراقي يحصل على شهادة تدريبية

2020/12/20 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يسعى المدرب الشاب علي حسن للحصول على الشهادة التدريبية فئة (B) الشهر المقبل والتي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة عن عمر يبلغ 28 عاما.وقال حسن للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه اعتزل اللعب مبكرا واتجه لتحصين نفسه في دورات تدريبية حيث حصل على أول شهادة تدريبية بعمر 25 سنة ونال شهادة دولية فئة (C) وعدد من الشهادات التدريبية من أميركا وانه يطمح لإنهاء الدورة فئة (B) الشهر المقبل لتكون منطلقه لمستوى أعلى في الدورات المقبلة.وبين أنه يتابع الدوري المحلي بتمعن ويحلل طرق اللعب ويستفيد كثيرا من المحاضرات والمعايشات التدريبية، موضحا أنه غير متعجل على تدريب الأندية لحين الحصول على الشهادة التدريبية فئة (A) ومن ثم التفكير الجدي في قيادة أحد الأندية.يشار إلى أن علي حسن دخل معايشات تدريبية مع عدد من الأندية في لبنان بعمر لا يتجاوز 24 وغادر إلى اميركا ودخل في معايشات مع عدد من الأندية ودخل في دورات تدريبية كثيرة./انتهى

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